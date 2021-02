Stiri pe aceeasi tema

- Vali Barbulescu nu este deloc grijuliu cu sanatatea sa, insa atunci cand vine vorba de noua iubita, DJ-ul nu ezita sa fie dragastos in public. In centrul Capitalei, cei doi amorezi au fost surprinși in tandrețuri de cei mai tari paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din…

- Gabi Enache și Lena prefera sa arate ca scoși din cutie, in loc sa respecte masurile impuse de pandemia de coronavirus. Cei doi amorezi, dar și amica lor au intrat in vizorul celor mai tari paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, astfel ca am vazut de ce sunt…

- Adrian Ilie nu a mai scapat de paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, iar acum avem imagini de senzație cu fostul sportiv. Nu l-am surprins singur, ci in compania iubitei, pe care a rasfațat-o cu o plimbare cu noul bolid de lux. Recent, actualul afacerist a scos zeci…

- Avem cele mai senzaționale imagini cu Razvan Simion și iubita sa, in tandrețuri, in miezul zilei, și asta pentru ca paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele celor doi. Astfel, putem observa ca matinalul ”se da peste cap” pentru o ieșire perfecta cu bruneta…

- Adio, copilarie! Fiul lui Florin Salam a devenit tatic cu acte-n regula! Dani Stoian și Mihaela, iubita lui, in calitate de ”mami și tati”! Unde au mers proaspeții parinți, dar mai ales, cum au incalcat legea? Imagini de senzație surprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene…

- Cand vine vorba despre ”cel mai bun prieten”, Dan Diaconescu nu mai ține cont de nimeni și de nimic! Ce nu face fostul prezentator TV pentru binele amicului sau? Da de pamant chiar și cu regulile! Imagini de senzație surprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania!

- Cobra Tate șocheaza prin nonconformismul lui, și nu doar atunci cand iși arata bogațiile, ci și cand vorbește despre...nerespectarea regulilor. Milionarul stabilit in Romania a afirmat ca nu crede in existența coronavirusului, astfel ca regulile, pentru el, sunt doar o forma de manipulare.

- Cand spui lege sau reguli de circulație, Anghel Iordanescu este absent! ”Tata Puiu” face ce vrea el și cand vrea el, chit ca o gafeaza non-stop in traficul din Capitala! Stai sa vezi imaginile de senzație surprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, cu ”Generalul”…