Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, susține ca in multe restaurante din Romania meniul seamana mai degraba cu Codul Penal adnotat, consumatorul nefiind informat cu privire la produsele pe care le cumpara. Așa de exemplu, exista unitati care…

- Un ordin al președintelui Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, publicat miercuri in Monitorul Oficial, stabilește modul in care consumatorii trebuie informați referitor la mancarurile preparate pe care le comanda in restaurante. Ordinului președintelui…

- Printr-un ordin al președintelui Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, publicat pe data de 21 septembrie 2022, in Monitorul Oficial, sunt stabilite modalitațile de aducere la cunoștința consumatorilor a informațiilor referitoare la produsele finite sau mancarurile…

- Consumatorii vor ști ce ingrediente se afla in produsele pe care le-au comandat la restaurant și ce aditivi au fost folosiți, potrivit unui ordin al președintelui Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, publicat in Monitorul Oficial. Astfel, orice ingredient…

- Printr-un ordin al președintelui Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, publicat pe data de 21 septembrie 2022, in Monitorul Oficial, sunt stabilite modalitațile de aducere la cunoștința consumatorilor a informațiilor referitoare la produsele finite sau mancarurile…

- Reguli noi pentru comercianți: Ce informații vor trebui sa afișeze pe produse de acum incolo Reguli noi pentru comercianți: Ce informații vor trebui sa afișeze pe produse de acum incolo Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat noi reguli pentru comercianții care ofera spre…

- ANPC: Noi reglementari pentru restaurante și fast-fooduri. Consumatorii au dreptul sa știe ce conține mancarea ANPC a introdus noi reglementari privind informarea consumatorilor in unitațile de alimentație publica. Este vorba despre modalitațile de aducere la cunoștința consumatorilor a informațiilor…

- Printr un ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor ANPC , Horia Constantinescu, publicat pe data de 21 septembrie 2022, in Monitorul Oficial, sunt stabilite modalitatile de aducere la cunostinta consumatorilor a informatiilor referitoare la produsele finite sau mancarurile…