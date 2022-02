Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de șanse, Gabriela Firea, anunța, duminica, faptul ca a fost pus in dezbatere publica pachetul complet care sa reglementeze noul program național de fertilizare in vitro. „Vești importante pentru viitorii parinți din Romania! Facem pași importanți…

- 220 de urși ar urma sa fie capturați in urmatoarea perioada pentru ca obișnuiesc sa intre in zone locuite și fac pagube. Aprobarea trebuie sa vina de la ministrul Mediului, care a pregatit un ordin. In document se precizeaza ca 140 de urși ar urma sa fie impușcați.

- A fost lansat in dezbatere publica Regulamentul Local de Arhitectura și Estetica Urbana, care impune noi norme locale pentru publicitatea stradala, identitatea cromatica a orașului, respectiv urbanismul comercial. Conform celor declarate de viceprimarul Cristian Ghingheș, se introduce o paleta de culori…

- Proiectul care stabilește condițiile de funcționare a bancilor de dezvoltare in Romania a fost lansat in dezbatere publica de Ministerul Finanțelor, conform Mediafax. Potrivit proiectului, bancile de dezvoltare au ca scop sprijinirea antreprenoriatului, dezvoltarea socio-economica și regionala…

- Numarul de flotanți la o singura adresa va fi limitat. Noi reguli privind stabilirea domiciliului, in dezbatere la MAI Autoritațile vor sa limiteze numarul persoanelor care pot sa iși stabileasca domiciliu sau reședința, respectiv sa fie luați in spațiu sau sa obțina viza de flotant, la o singura adresa.…

- Primaria Bacau a pus in dezbatere publica proiectul de buget pe anul 2022. Conform previziunilor administrației Viziteu, bugetul este unul cu circa 50% mai mare decat anul trecut. In ciuda acestui fapt, majoritatea banilor se duc pe investiții... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Primarul Lucian Stanciu-Viziteu a anunțat ca Primaria Bacau a lansat licitația pentru documentația de atribuire a serviciului de transport public metropolitan. Firma caștigatoare va livra un regulament de transport, dimensionarea reala a rutelor,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Bugetarii vor primi din nou tichete de vacanța. Care este valoarea voucherelor in 2022. Proiectul, lansat in dezbatere Tichetele de vacanța se vor acorda din nou de anul viitor și vor fi emise doar pe suport electronic. Ministerul Turismului a pus joi, in dezbatere publica, proiectul de Ordonanța de…