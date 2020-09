Stiri pe aceeasi tema

- Academia americana de film (AMPAS) a anuntat miercuri noi reguli privind diversitatea si incluziunea pentru ca o productie sa fie eligibila la categoria „Cel mai bun film“ a premiilor Oscar, scrie news.ro.

- Academia americana de film (AMPAS) a anuntat miercuri noi reguli privind diversitatea si incluziunea pentru ca o productie sa fie eligibila la categoria „cel mai bun film” a premiilor Oscar, potrivit news.ro.Pentru ca o productie sa fie luata in considerare pentru categoria „cel mai bun film” trebuie…

- O serie de reguli speciale sunt prevazute in Ordinul privind masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus si pentru asigurarea desfasurarii activitatilor in conditii de siguranta sanitara in domeniul culturii referitoare la reluarea activitatii productiilor de spectacol si concert si…

- Regulamentul Uniunii Europene (UE) nr. 1055/2020 se va aplica din februarie 2022 si va modifica o serie de acte normative europene in domeniul transportului rutier, printre care și Reg. nr. 1071/2009, conform Avocatnet.ro. Firmele romanesti care fac atat transport de marfa, cat si transport…

- Principalele reguli vizeaza distanta dintre localuri. Intre terasele aflate pe trotuare diferite va trebui lasata o distanta de patru metri. De asemenea, fiecare local va avea un marcaj in jurul lui, trasat de Administratia Strazilor, noteaza Digi24. Cat despre terasele aflate pe acelasi trotuar,…

- Școala de șoferi 2020. Iata cat costa, de fapt, școala de șoferi anul acesta pentru fiecare categorie și ce trebuie sa știi. Categoriile pentru care viitori candidați pot opta sunt menționate mai jos. Școala de șoferi 2020. Prețuri pentru Categoria A Pentru un permis de tip Categoria A (AM, A1, A2,…

- Gala Premiilor Oscar a fost amanata pentru prima oara in ultimii 40 de ani, din cauza pandemiei de COVID-19. Academia Mondiala de Film a anunțat ca decernarea celor mai importante premii din industriala de film va avea loc in aprilie 2021. In contextul in care intreaga lume se confrunta cu probleme…

- Academia Americana de Film, care ofera anual Premiile Oscar, a revizuit numarul peliculelor care candideaza la trofeul pentru categoria ”Cel mai bun film”.Incepand cu anul 2021, pentru prestigioasa statueta vor concura zece filme, in comparație cu numarul flotant din anii trecuți.