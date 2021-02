Stiri pe aceeasi tema

- Cehia a cerut cetatenilor sa poarte masti faciale de uz medical de tip FFP2 sau FFP3 in unele regiuni ale tarii, ori doua maști chirurgicale una peste asta, a anuntat vineri ministrul sanatatii ceh Jan Blatny, citat de dpa și Agerpres . Germania și Austria au impus deja folosirea unor maști care ofera…

- Modelul implementat deja in landul Bavaria ar putea fi introdus la nivelul intregii țari. O decizie in acest sens ar putea fi luata marți.Germania ia in calcul sa introduca maștile de unica folosința cu filtre in transportul comun și in magazine, dupa modelul Austriei și al regiunii germane Bavaria,…

- Incredibil! Naomi Campbell a fost acuzata ca fura combinezoane din spitale ca sa se apere de virusul COVID-19. Diva se jura ca a cumparat mult echipament de protectie, potrivit click.ro. Diva si-a socat fanii cu masurile de protectie extraordinare pe care le-a adoptat. Mereu intra in panica la gandul…

- Fara maști de protecție și fara a respecta distanța sociala - așa circula moldovenii in transportul public din capitala. Zilnic, pe rețelele de socializare apar imagini din care se vede clar cum masurile de protecție sint incalcate la greu. In una din fotografiile facuta ieri amtr-un troleibuz din Chișinau,…

- Bistrițenii au la dispoziție o aplicație pentru mobil prin intermediul careia vor putea semnala problemele din oraș, incepand de astazi. Cetațenii au descarcat deja aplicația și au semnalat problemele cu care se confrunta. CityHealth este aplicația mobila prin care Primaria Bistrița vrea sa stea tot…

- Cetatenii din localitatile carantinate din judetul Constanta pot merge sa si exercite dreptul de vot, fara sa completeze o declaratie pe proprie raspundere Membrii sectiilor de votare au primit masti de protectie, manusi de protectie si dezinfectanti pentru maini In total, in judetul Constanta s au…

- Autoritațile din Cehia redeschide resturantele și magazinele neesențiale datorita scaderii infecțiilor cu COVID-19, a anunțat ministrul Sanatatii, Jan Blatny, citat de Reuters. Numarul clienților...

- Republica Ceha ar urma sa inceapa din 18 decembrie sa efectueze gratuit teste antigen pentru depistarea COVID-19 pentru toti cetatenii care doresc, a declarat miercuri ministrul Sanatatii, Jan Blatny, relateaza Reuters. Cehia a fost una dintre cele mai afectate tari din Europa de valul al doilea al…