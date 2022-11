REGULI DRASTICE în toate școlile, pentru a pune capăt VIOLEȚEI în rândul elevilor REGULI DRASTICE in toate școlile, pentru a pune capat VIOLEȚEI in randul elevilor , și asta pentru ca in unitațile școlare au loc tot mai des infracțiuni raportate mai ales in ultima perioada,astfel Ministerul Educației a ajuns la decizia de a impune noi reguli in școli, iar legea va fi curand aplicata. Ministrul Educației, Ligia [...] The post REGULI DRASTICE in toate școlile, pentru a pune capat VIOLEȚEI in randul elevilor first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

