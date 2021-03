Stiri pe aceeasi tema

- In prima zi a campaniei de vaccinare a personalului din invațamant s-au vaccinat 3.800 de cadre didactice. 1.748 dintre cei vaccinați au primit vaccinul AstraZeneca, iar 2.052 cel produs de Pfizer. „Educația ramane temelia pe care ne putem construi viitorul, calea catre progres și varful de lance al…

- Pentru 35.000 de lucratori din domeniile esentiale, programarea la prima doza de vaccin se va amana cu 10 zile. Decizia, anuntata marți de doctorul Gheorghita, este, de fapt, modul prin care autoritatile repara, din mers, un defect structural esential al campaniei de vaccinare: lipsa de sincronizare…

- Sindicalistii de la Cartel Alfa anunta actiuni de protest, in perioada 14 ianuarie - 8 februarie, fata de "masurile luate sau anuntate de actualul guvern, care dezavantajeaza profund si preponderent categoriile de lucratori reprezentate de confederatie”. Principalele revendicari ale membrilor Cartel…

- In perioada urmatoare vaccinurile de la Moderna vor ajunge in Romania. Dozele vor fi distribuite in țara la centrele de vaccinare, totul in funcție de fluxul persoanelor care se vaccineaza. Vorbim de o campanie nu doar pentru București, ci pentru intreaga țara. Scopul celor care coordoneaza campania…

- Primul oficial din Romania care s-a imunizat impotriva Covid-19 este Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. Valeriu Gheorghița a fost vaccinat la centrul amenajat in policlinica Spitalului Militar Central din București. Timp de 15 minute de la vaccinare, Valeriu Gheorghița…

- In perioada iulie-noiembrie 2021 se va desfasura, etapizat, recenzarea populatiei si locuintelor. Suma care se asigura de la bugetul de stat pentru pregatirea, organizarea și desfașurarea recensamantului populației și locuințelor din Romania in anul 2021, denumit in continuare RPL2021, este de 392.655…

- Romania: Duminica incepe prima etapa a vaccinarii anti-Covid Primele doze de vaccin anti-COVID au ajuns sâmbata dimineața la Institutul Cantacuzino din capitala, desemnat Centrul național de stocare a vaccinurilor. De aici vor lua, sâmbata seara, direcția a 10 spitale de boli…

- Ionut Stroe a declarat, joi, la predarea mandatului de ministru al Tineretului si Sportului, ca a fost o perioada dificila, intensa si neobisnuita si ca si-ar dori ca buna colaborare pe care a avut-o cu succesorul sau, Eduard Novak, sa fie o garantie a continuitatii. „Inchei un mandat, o perioada dificila,…