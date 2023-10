Stiri pe aceeasi tema

- In acest weekend, are loc cea de-a treia editie a „Targului painii”, in cadrul careia va fi marcata „Ziua Satului Romanesc, in incinta Muzeului National al Satului „Dimitrie Gusti” din București. Bucureștenii pot gasi aici bunatati din toate colturile tarii realizate de micii producatori, inregistrate…

- Zeci de firme din toata tara au vandut prajituri, jeleuri, precum si dispozitive de vapat, aparent inofensive, dar care contineau diferite cantitati de droguri. Astazi, procurorii DIICOT si politistii au facut 121 de perchezitii in Bucuresti si 23 de judete. “La data de 19 septembrie a.c., polițiștii…

- Percheziții mamut la 'fabricile de droguri' din Romania: mascații au descins in 23 de județeProcurori ai DIICOT Iasi, impreuna cu politisti, fac, marti, 121 de perchezitii in 23 de judete si in Bucuresti, intr-un dosar care vizeaza o grupare care comercializa dispozitive de vapat si dulciuri susceptibile…

- SUTE DE CETATENI GERMANI S-AU ARATAT FOARTE INTERESATI DE STADIUL DEZVOLTARII SI DE OPORTUNITATILE DIN JUDETELE REGIUNII CENTRU La invitatia partenerilor germani, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a participat, in perioada 1-3 septembrie, pentru a sasea oara in ultimii 13 ani, la evenimentul…

- Hidrologii au emis o atentionare Cod galben de inundatii pe rauri din 18 judete, aferente bazinelor hidrografice Mures, Olt, Arges, Ialomita si Siret, care va fi valabila pana vineri dimineata, conform Agerpres.Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), in perioada…

- Anticiclonul Circe se pregatește sa loveasca puternic in Romania! Șefa ANM, Elena Mateescu, a explicat ca, in prezent, țara noastra se confrunta cu temperaturi care vor depași 40 de grade, in timp ce Europa este amenintata de un ciclon periculos, ce va ajunge și la noi. Un anticiclon se pregatește sa…

- Urșii dau tarcoale peste tot. Nu mai puțin de 60 de mesaje RO-ALERT cu privire la prezenta ursilor in apropierea comunitatilor au fost transmise in ultimele trei zile in 12 judete, anunța Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). „In ceea ce priveste avertizarea populatiei, in perioada…

- Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 24 de ore, ca urmare a precipitatiilor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si…