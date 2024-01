Stiri pe aceeasi tema

- Aquabis S.A – in calitate de operator regional al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare – informeaza abonații cu privire la prevederile Legii 296/2023. Prin aceasta se instituie obligativitatea sistemului RO e-factura pentru toți operatorii economici, persoane impozabile stabilite in Romania,…

- Material de opinie de Emanuel Bondalici, Senior Managing Associate, și Andreea Pantofaru, Associate, Reff & Asociații | Deloitte Legal Procedura pe care trebuie sa o urmeze contribuabilii care au de recuperat sume de bani de la autoritațile publice locale, in baza unor hotarari judecatorești definitive,…

- In acest an, Centrul de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) a inregistrat peste 400 de cazuri (o creștere de aproape 200% fața de anul 2022), in care bancile au inițiat procesul de negociere cu consumatorii. Astfel, in mai mult de jumatate din toate negocierile purtate in…

- Societatea Romaneasca de avocatura Pavel Margarit și Asociații Legea protecției consumatorului in Romania are rolul de a echilibra relațiile dintre comercianți și consumatori, garantand drepturi ale consumatorului prin derogari de la dreptul comun al contractelor și al raspunderii civile și promovand…

- Material de opinie de Ionuț Alexe, Manager, Prețuri de Transfer, Deloitte Romania, și Mircea Farcau, Managing Associate, Reff & Asociații | Deloitte Legal Extinderea unei afaceri peste granița statului in care a fost dezvoltata este un proces complex, cu multiple implicații, care presupune o planificare…

- Asociatii societatii Blue Line SRL au luat decizii importante pentru afacerea lor. Prima se refera la cooptarea in societate a lui Urse Marian dar si cesionarea la valoarea nominala, de catre asociatul Iorga Valeriu, in baza art. 202 alin. 2 din Legea nr. 31 1990 actualizata, a unui numar de 2 parti…

- Material de opinie de Alexandru Nae, Senior Manager, Alexandra Nisipeanu, Senior Associate, și Alina Badea, Senior Associate, Consultanța financiara, Servicii Forensic, Deloitte Romania In lumea de business, caracterizata de un ritm alert, știrile circula repede, iar o reputație construita in ani poate…

- Material de opinie de Ana Sabiescu, Director, Impozitare Indirecta, Deloitte Romania, și Emanuel Bondalici, Senior Managing Associate, Reff & Asociații | Deloitte Legal Legea care prevede extinderea sistemului de raportare RO e-Factura la toate operațiunile taxabile derulate in Romania, incepand de…