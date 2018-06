Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a susținut apelul Academiei Europene de Film de a salva viața regizorul ucrainean Oleg Sențov, aflat in detenție in Rusia. Tusk a facut un apel la adresa conducerii Uniunii Europene și „G-7“, cu o cerere de acordare a sprijinului deținutului politic ucrainean…

- Regizorul ucrainean Oleg Sențov, condamnat in Rusia pentru ”terorism”, va refuza hranirea forțata și este dispus sa moara, a anunțat avocata sa, Olga Dinze, la o conferința de presa susținuta la Kiev, potrivit UNIAN. Avocata susține ca Sențov a ajuns „la limita” și starea lui de sanatate este ”foarte…

- Regizorul ucrainean Oleg Sentov, care ispaseste in Rusia o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare pentru ''terorism'', a intrat in greva foamei pentru a solicita eliberarea ''detinutilor politici'' ucraineni din aceasta tara, a anuntat miercuri avocatul sau, citat de…

- Regizorul ucrainean Oleg Sențov, condamnat in Rusia la 20 de ani de inchisoare in baza acuzațiilor de ”terorism ucrainean” in Crimeea, a anunțat greva foamei pe perioada nedeterminata. El cere eliberarea tuturor deținuților politici ucraineni din Rusia. Despre greva foamei incepute de Sențov a declarat…

- Omul de afaceri Liviu Luca, incarcerat la Penitenciarul Ploiesti, a renuntat la greva foamei, forma de protest la care a apelat in semn de nemultumire fata de tratamentul care i-a fost aplicat in timpul unei perchezitii ce a avut loc in celula sa.Citeste si: Adrian Nastase ridica SEMNE DE…

- Vorbind in cadrul unei audieri inainte de proces pentru a se determina conditiile arestarii ei, Savcenko a spus ca va protesta fata de tratamentul la care a fost supusa la fel cum a facut in timp ce a fost retinuta in Rusia. „Voi intra in greva foamei incepand de azi si le voi arata celor…

- Deputata ucraineana Nadia Savcenko a intrat vineri in greva foamei pentru a protesta impotriva arestarii sale sub acuzatia ca ar fi planuit sa rastoarne guvernul, la mai putin de doi ani de cand a fost primita in tara ca erou national, dupa doi ani de detentie in Rusia, informeaza Reuters. …

- Deputatul ucrainean Nadejda Savcenko, reținuta cu o zi inainte sub suspiciunea de organizare a unei lovituri de stat in Ucraina, a anunțat ca intra in greva foamei. „S-a luat decizia politica sa fiu reținuta. Daca raman in inchisoare, le voi arata inca o data ce inseamna poporul ucrainean și ce inseamna…