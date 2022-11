Stiri pe aceeasi tema

- Elevul bataus de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” a fost retinut de politistii ieseni pentru o perioada de 24 de ore. Tanarul este acuzat de savarsirea a patru infractiuni: tentativa la talharie, tulburarea ordinii și liniștii publice, portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase și lovirea…

- Liderul partidului "Sor", de opoziție, din Republica Moldova, Ilan Sor, s-a adresat Procuraturii Generale cu cererea de a verifica informațiile despre prezența a 43 de milioane de dolari in conturile offshore ale vicepremierului moldovean, Andrei Spinu, anunța rrador.ro. Fii la curent cu cele…

- Moldovagaz a achitat gigantului rus Gazprom 9,67 milioane de dolari, ceea ce reprezinta plata pentru luna august, insa, fara avansul pentru luna septembrie. Șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, a menționat ca impreuna cu Guvernul este in cautare de soluții pentru a plati suma necesara, transmite Mold-Street.com.…

- Cearta dintre Angelina Jolie și Brad Pitt pentru podgoria pe care s-au casatorit continua. Actrița de la Hollywood l-a acuzat pe fostul soț ca „poarta un razboi impotriva ei”, drept pentru care ii cere o suma uriașa de bani. Brad Pitt și Angelina Jolie sunt intr-un continuu conflict Brad Pitt și Angelina…

- Vaduva lui Kobe Bryant va primi 16 milioane de dolari (13,6 milioane de lire sterline) drept daune-interese in urma scurgerii unor fotografii detaliate ale prabușirii elicopterului in care și-au pierdut viața starul baschetului american și fiica sa in 2020, noteaza BBC. Vanessa Bryant, in varsta de…