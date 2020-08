Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Tudor Popescu a reactionar dur, dupa discursul regizorul Cristi Puiu, care a indemnat spectatorii sa nu poarte masca si a criticat masurile anti-COVID. Jurnalistul considera ca regizorul "a facut o magarie agitatorica menita sa-i promoveze filmul", transmite Digi24.Cristian Tudor Popescu considera…

