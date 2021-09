Stiri pe aceeasi tema

- Garda Forestiera Suceava anunța ca va face o sesizare penala in urma ilegalitaților descoperite in padurile ocolului silvic unde a u fost batuți doi jurnaliști și un activist de mediu , informeaza jurnalistul Recorder, Alex Nedea. Anunțul instituției vine la mai bine de o saptamana dupa ce a transmis…

- Regizorul și jurnalistul Mihai Dragolea, care filma un documentar internațional despre taierile ilegale de paduri din Romania, a fost batut cu salbaticie de aproximativ 20 de indivizi intr-o padure de pe raza comunei Coșna, din județul Suceava. Echipamentul și toate inregistrarile i-au fost distruse,…

