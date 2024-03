Stiri pe aceeasi tema

- Valabil de la : 21-03-2024 ora 6:50 pana la : 21-03-2024 ora 12:00In zona : Județul Brasov , zona de munte de peste 1800 m;Se vor semnala : intensificari ale vantului cu rafale de 90...100 km/h, temporar viscol.Valabil de la : 21-03-2024 ora 6:40 pana la : 21-03-2024 ora 12:00In zona : Județul Arges…

- Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, s-a intalnit vineri dupa-amiaza cu membri ai rețelei electorale a PNL de pe colegiul Campulung Moldovenesc. Au fost peste 200 de participanți din toate localitațile, din Izvoarele Sucevei, Moldova Sulița, Breaza, Fundu Moldovei, Pojorata, Sadova, Vama, Vatra…

- La data de 23 ianuarie ora 10:50, polițiștii din cadrul Politiei municipiului Vatra Dornei, in timp ce se aflau in serviciul de patrulare si control al traficului rutier pe drumul forestier Gligu (deschis circulației publice) de pe raza comunei Dorna Candrenilor, in cadrul unei actiuni pe linia combaterii…

- Un barbat de 28 ani, din comuna Grajduri, județul Iași, care locuiește fara forme legale la Șaru Dornei, satul Neagra Șarului, in timp ce se deplasa cu bicicleta pe DC Șeștina din Șaru Dornei, din directia Panaci catre Neagra Șarului, drumul fiind in panta, pe fondul consumului de bauturi alcoolice,…

- ”Dupa consultari avute cu institutiile subordonate, presedintele CJ Suceava anunta finalizarea proiectului de Buget pe 2024. Bugetul pe 2024 este cel mai mare din istoria Consiliului Judetean – 1,019 miliarde lei (205 milioane euro), cu o crestere de 4% fata de anul trecut”, au transmis, vineri seara,…

- Partiile de schi din Vatra Dornei, Campulung Moldovenesc și Carlibaba sunt deschise pentru iubitorii sporturilor de iarna. In cursul zilei de vineri a fost deschis oficial sezonul de schi pe partia Veverița din Vatra Dornei, in același timp fiind funcționala și partia Parc, fara porțiunea ...

- Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava a fost partener in organizarea celei de-a X-a ediții a Taberei Naționale de Fizica, Astronomie si Astrofizica, coordonata de Inspectoratul Școlar Judetean Suceava și Societatea Stiintifica „Cygnus”, cu implicarea Liceului Teoretic „Ion Luca” din Vatra Dornei,…