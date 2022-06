Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce in lumea libera nesfartecata de razboi, barbații și femeile iși vad de viața dupa bunul plac, in Ucraina, peste doar trei zile, incepe și mobilizarea femeilor pentru front. Conform publicatiei ruse Pravda.ru, general-locotenent Serghei Saptal din Ucraina a ordonat centrelor de recrutare a…

- Militarii rusi au aratat din nou de ce cruzimi sunt in stare. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat vineri noapte, ca In regiunea Cernigau, la nord de Kiev, satul Desna a fost lovit de rachete rusesti joi,atacul soldandu-se cu mai multi morti. Desna se afla la aproximativ 60 de kilometri…

- Olena Zelenska, Prima Doamna a Ucrainei, a declarat, intr-un interviu pentru ziarul polonez Rzeczpospolita ca nu și-a mai vazut soțul, președintele Volodimir Zelenski, de cand Rusia a invadat Ucraina, transmite BBC. „Din 24 februarie, il vad pe soțul meu la fel ca tine – la televizor și pe casetele…

- Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, pe 26 aprilie, in ziua in care se implineau 36 de ani de la catastrofa nucleara de la Cernobal, rușii au tras trei rachete in apropierea centralelor nucleare din sudul Ucrainei. In mesajul sau obișnuit de noapte, Zelenski a aratat: „Aceasta catastrofa…

- Daca Rusia ocupa Ucraina, urmatoarearele țari ocupate vor fi Polonia, Republica Moldova și Romania, avertizeaza președintele Zelenski. Liderul de la Kiev a lansat acest avertisment intr-un mesaj video, transmis in limba engleza. Scopul mesajului este sa convinga țarile occidentale sa trimita mai mult…

- Pornind de la faptul ca președintele rus Vladimir Putin este ”principlalul criminal de razboi al secolului al 21-lea, procurorul general ucrainean, Irina Venediktova, a afirmat ca a identificat 5.600 de cazuri de crime de razboi presupuse, in Ucraina, precum și 500 de criminali de razboi ruși, transmite…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca Rusia a pierdut pana acum peste 16.000 de militari, transmite CNN. Liderul ucrainean a mai aratat, intr-un mesaj video, ca autoritatile au putut asigura 18 coridoare umanitare in ultima saptamana si au reusit sa salveze 37.606 de persoane, dintre…

- Razboiul din Ucraina nu mai continua deloc in modul in care Rusia se aștepta. Kievul trebuia cucerit in cateva zile, conform planurilor facute de oficialii ruși, insa rezistența ucrainenilor a fost o surpriza pentru ei. In acest sens, pierderile inregistrate de Rusia sunt unele destul de mari fața de…