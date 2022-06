Stiri pe aceeasi tema

- Joi dupa amiaza, 2 iunie, in jurul orei 15.15, salvatorii Detasamentului de Pompieri Tulcea au fost solicitati sa intervina pentru descarcerarea unei persoane dintr un autoturism implicat intr un accident rutier pe DN 22F la intersectie cu DJ 229 la iesirea din localitatea tulceana Izvoarele. Conform…

- ISU Cluj intervenție la un accident rutier care a avut loc in localitatea Jucu de Mijloc. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut

