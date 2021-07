Stiri pe aceeasi tema

- Dupa lansarea platformei de telemedicina Clinica Virtuala, Rețeaua de sanatate REGINA MARIA inaugureaza un hub medical dedicat consultațiilor online. Aceasta decizie vine in contextul creșterii cu 32% a numarului de programari pentru consultații la distanța, in ultimul an. Hubul medical este situat…

- Astazi se implineste un secol de la nasterea unuia dintre cei mai mari fotbalisti din istoria Banatului si nu numai. Jozsef Pecsovszky (sau Iosif Petschovschi) s-a nascut la Timisoara, dar a intrat cu adevarat in legenda pe alte meleaguri. La Oradea, dar mai ales in orasul de pe Mures, unde a cucerit…

- In aceasta seara, in jurul orei 19.00, polițiștii au fost sesizați prin apel unic de urgenta 112, despre faptul ca intr-un salon al unei unitați medicale a aparut un incendiu. In urma sesizarii, polițiștii ieșeni s-au deplasat la fata locului in vederea stabilirii situației de fapt. La fata locului…

- Bugetul municipiului Focșani va fi validat de Ministerul Finanțelor Publice dupa ce Consiliul Local a aprobat sumele necesare pentru a acoperi golurile lasate in urma amendamentelor facute de majoritatea PNL-USR PLUS. Astazi, intr-o ședința extraordinara a Consiliului Local care a avut loc in sala de…

- Institutul Francez din Timișoara dorește sa aduca aproape comunitatea. De aceea, și-a transformat gradina intr-un spațiu polivalent pentru activitați culturale, educaționale și ludice in aer liber – Jardin vivant. Inaugurarea acestui spațiu va avea loc marți, 8 iunie, de la ora 18, in prezența Excelenței…

- Oltenia risca sa ramana izolata de Europa din cauza lipsei de viziune pe care o au cei care au elaborat Planul Național de Redresare și Reziliența. Investițiile cuprinse pentru cele cinci județe ale regiunii Oltenia sunt infime, comparativ cu planurile marețe pe care alte regiuni au reușit sa le treaca…

- Peste 10 milioane de romani sufera de singura ”afecțiune” transmisa la distanța: dorul de cei dragi. București, 13 mai 2021. Pe 13 mai, de Ziua Dorului, Rețeaua de sanatate REGINA MARIA lanseaza primul abonament medical dedicat comunitații de romani din afara țarii susținand, chiar și peste granițe,…

