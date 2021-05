Stiri pe aceeasi tema

- Astazi se implinesc 182 ani de la nașterea lui Carol I, cel care a fost ultimul domnitor și primul rege al Romaniei, Carol I (20 aprilie 1839, castelul Sigmaringhen, Prusia – 10 octombrie 1914, castelul Peleș, Sinaia, Romania).

- Ianis Hagi (22 de ani) a marcat in luna martie primul sau gol pentru echipa naționala a Romaniei și promite sa nu se opreasca aici. Mijlocașul lui Rangers le-a adus victoria „tricolorilor” in primul meci din preliminariile pentru Cupa Mondiala din 2022, cu Macedonia de Nord, scor 3-2. A fost primul…

- Realizat in 1935, acest scurt documentar american face o prezentare a Romaniei pitorești din vremea in care era condusa de regele Carol al II-lea. Urmarind imaginile (de certa valoare istorica), avem șansa sa descoperim farmecul de acum aproape un secol al unor locuri emblematice: Sinaia, cu „drumul…

- Mijlocasul Joshua Kimmich a declarat ca nationala Germaniei a avut noroc ca nu a fost egalata de echipa Romaniei, in min. 90 al partidei care a avut loc duminica seara la Bucuresti, in preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2022. ''Puteam transa victoria mai devreme si ar fi fost o seara…

- Final de infarct, dupa ce tricolorii au condus cu 2 0 in minutul 50 Echipa nationala de fotbal a Romaniei a disputat in aceasta seara meciul de debut in preliminariile Campionatului Mondial din 2022, gazduit de Qatar.Tricolorii au intalnit pe teren propriu, la Bucuresti, pe Arena Nationala, Macedonia…

- Naționala de handbal masculin a Romaniei a ratat incredibil victoria in Kosovo, intr-un meci din preliminariile pentru Europeanul din 2022. „Tricolorii” au avut un avantaj de 5 goluri la pauza, dar au facut o repriza secunda groaznica și au obținut doar un egal la Pristina, 23-23. Returul confruntarii…

- Procurorul Sorin Iașinovschi de la Secția Speciala pentru Investigarea Magistraților, SIIJ, a dispus renumararea voturilor de la alegerile locale din Sectorul 1 din București. Numararea vine la cinci luni dupa scrutinul din 27 septembrie. „Se renumara voturile pentru primaria sector 1. Primarul Clotilde…

- Ministerul Sanatații a fost informat de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) – Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) – ca astazi au fost raportate inca 3 noi cazuri de infectare cu SARS-Cov-2, tulpina B.1.1.7, originara din Marea Britanie. Este…