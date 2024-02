Stiri pe aceeasi tema

- Regina Margrethe a Danemarcei, in varsta de 83 de ani, care a abdicat in ianuarie in favoarea fiului sau Frederik, a castigat sambata echivalentul danez al premiului Oscar pentru „cel mai bun designer de costume”, scrie BFM TV, preluat de News.ro.

- O noua editie a Comic Con se va desfasura, in perioada 19-21 aprilie, la complexul Romexpo din Bucuresti, o actrita din serialul „The Witcher”, MyAnna Buring, numarandu-se printre primii invitati confirmati. Potrivit unui comunicat transmis miercuri AGERPRES, MyAnna Buring, cunoscuta pentru interpretarea…

- Frederik al X-lea a devenit duminica rege al Regatului Danemarcei, succedandu-i mamei sale, regina Margrethe a II-a, care a abdicat dupa exact 52 de ani de domnie, transmite AFP. Aproximativ o suta de mii de danezi au sarbatorit evenimentul in capitala Copenhaga. Putin dupa ora 14:00 (13:00 GMT), Margrethe…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea a facut publica oferta de formare profesionala pentru anul 2024. Concret, este vorba despre cursurile de formare profesionala cu finanțare din bugetul asigurarilor de șomaj, la care se pot inscrie vrancenii. Potrivit AJOFM Vrancea, pe…

- Noul film stiintifico-fantastic al regizorului Zack Snyder, „Rebel Moon”, seamana destul de mult cu productiile din saga „Star Wars”, ceea ce nu este deloc surprinzator, intrucat a fost conceput initial pentru a face parte din aceasta franciza, informeaza AFP. Sabii incandescente, creaturi supranaturale,…

- ”The Night Agent” a fost cel mai vizionat serial in primul trimestru din 2023 pe Netflix, a anuntat marti platforma de streaming cu prilejul publicarii primului raport detaliat despre audienta, informeaza AFP. Primul sezon al acestui serial american a generat peste 812 milioane de ore de vizionare la…