Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa cladirile istorice și de patrimoniu din București, locuitorii capitalei se mai pot mandri cu un edificu unic in Europa. Celebra gradina botanica „Dimitrie Brandza”, situata in zona Cotroceni din București. Gradina se intinde pe 17,5 hectare și adapostește peste 10.000 de specii de plante, unele…

- Asternuturile patului reprezinta un element important din viata oamenilor, care nu trebuie sa fie neglijat. Acestea indeplinesc mai multe roluri: influenteaza calitatea somului, iti schimba starea de spirit si sunt un decor al casei, care exprima personalitatea si gusturile tale. Ca orice alta decoratiune…

- Anul acesta, in ziua de 3 aprilie vom aniversa 172 de ani de la infiintarea Jandarmeriei Romane, iar pana la aceasta data prezentam povestea unor colegi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Maramures. Astazi, prezentam povestea colegului nostru, plutonier George Oprea, pasionat de fotografie…

- Centrala nucleara de la Cernobil este complet inchisa, potrivit Ukrenergo. Ca urmare a acțiunilor ostile ale invadatorilor ruși, Centrala Nucleara de la Cernobil a fost complet inchisa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- In perioada 14.02-15.02.2022 partia Subteleferic va fi inchisa publicului, deoarece aici se va desfașura a șasea ediție a Cupei Teleferic, competiție de schi alpin dedicata sportivilor HC, U14 și U16. Sursa: Info Poiana Brasov Daca apreciezi știrea, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de…

- Moscova a incercat sa explice de ce Vladimir Putin a folosit la adresa Ucrainei o expresie care a provocat scandal, fiind interpretata de mulți drept o referința la viol. Declarația a fost facuta de președintele rus in timpul intalnirii cu Emmanuel Macron, in condițiile in care subiectul discuției era…

- Pandemia a dat peste cap lumea spectacolelor, dar nu a potolit setea de povesti si basme a copiilor. Bucuria celor mici de a vedea personajele preferate a ramas aceeasi. La Teatrul de Papusi din Timisoara s-a jucat astazi, cu casa inchisa, „Noua Poveste a Scufitei Rosii”.

- La data de 09 ianuarie a.c., in jurul orei 21:00, Poliția Municipiului Oraștie a fost sesizata de o reprezentanta a Rețelei de Case Familiale –Oraștie cu privire la faptul ca, in jurul orei 21:00, minora Nagy Andreea Ioana (foto) de 15 ani, a parasit instituția fara acordul educatorilor, plecand…