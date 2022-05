Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii nu va participa anul acesta la petrecerile anuale din gradina și va fi reprezentata de alți membri ai Familiei Regale, a anunțat Palatul Buckingham. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Prințul Harry și soția sa, Meghan Markle, au revenit in Marea Britanie și au vizitat-o pe regina Elisabeta a II-a . Ducele și ducesa de Sussex s-au oprit la Windsor in drumul lor spre Haga, in Olanda, unde vor inaugura Jocurile Invictus pentru veterani. Informația a fost confirmata de un purtator de…

- Regina Elisabeta a II-a a povestit despre experiența de a trece prin boala Covid-19 intr-o videoconferinta ce a avut loc cu ocazia inaugurarii unei unitati de ingrijire care ii poarta numele la Royal London Hospital din capitala Marii Britanii. Regina a dezvaluit ca a fost „foarte obosita și epuizata”…

- Regina Elisabeta a II-a si-a lansat propria marca de lichid de vase, la pretul de 14,99 lire sterline o sticla, dupa ce s-a dezvaluit ca ii place sa spele vasele din cand in cand, scrie Daily Mail. Majestatea Sa a inceput sa vanda sticle cu sapun lichid de 500 de mililitri la mosia ei Sandringham din…

- Regina Elisabeta se deplaseaza in scaun cu rotile și iși anuleaza intalnirile pentru ca este „mandra” și „nu vrea sa fie vazuta” chinuindu-se, a declarat actorul Christopher Biggins. „Este atat de trist și sper ca va putea ajunge la celebrarea aniversarii sale. Am auzit ca motivul pentru care nu mai…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii nu va participa luni la Ziua Commonwealth-ului, a anuntat Palatul Buckingham. Aceasta ar fi fost prima aparitie publica a monarhului in varsta de 95 de ani de cand medicii i-au recomandat odihna, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- O noua fotografie oficiala, care marcheaza 70 de ani de la ascensiunea pe tron a reginei Elizabeth a II-a a Marii Britanii, a fost publicata de Palatul Buckingham. Buckingham a dezvaluit, duminica, o noua fotografie oficiala realizata la inceputul saptamanii, la Sandringham. Regina…