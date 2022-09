Stiri pe aceeasi tema

- Liz Truss a devenit oficial astazi noul Prim-Ministru al Regatului Unit, dupa ce s-a intalnit cu Regina Elisabeta a II-a la Castelul Balmoral din Scoția. Truss, fost ministru de externe in ultimul an, l-a invins luni pe rivalul Rishi Sunak in cursa pentru a deveni liderul Partidului Conservator. Ea…

- Regina Elisabeta a II-a Marii Britanii a salutat succesul nationalei feminine de fotbal a Angliei la EURO 2022, ca ''o inspiratie pentru fetele si femeile'' din toata natiunea, transmite DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Regina Elisabeta a II-a implinit luni 70 de ani și 127 de zile de cand se afla pe tronul Marii Britanii, fiind devansata, in intreaga istorie documentata, doar de Ludovic al XIV-lea al Franței, care a devenit rege la varsta de 4 ani, relateaza BBC.

- Regina Elisabeta a II-a și intalnit pentru prima data nepoata, care ii poarta numele, in cadrul Jubileului de Platina, de saptamana trecuta. Cu toate ca prințul Harry și Meghan Markle au fost prezenți la marele eveniment, distanța dintre ei și ceilali membri ai familiei regale a fost vizibila.