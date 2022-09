Stiri pe aceeasi tema

- Regele si Regina Consoarta se deplaseaza luni in capitala Scotiei, Edinburgh, unde printr-o noua procesiune sicriul reginei Elisabeta a II-a este mutat de la Palatul Holyroodhouse la Catedrala St. Giles. Publicul va putea vizita sicriul, care va ramane in catedrala pana la 13 septembrie.

- Regina Elisabeta a II-a a ajuns, duminica, la reședința regala din Edinburgh, Scotia. Dupa un drum de șase ore și peste 200 de kilometri de la Castelul Balmoral, sicriul a fost depus in Sala Tronului din resedinta regala de la Palatul Holyrood. Pe drum, Suverana a fost insoțita de fiica sa, Anne, și…

- Sicriul reginei Elisabeta a II-a a ajuns, duminica dupa-amiaza, in capitala scotiana Edinburgh, dupa o calatorie de sase ore prin tinut, și a fost depus la Palatul Holyroodhouse. Sicriul va ramane acolo peste noapte, iar luni dupa-amiaza va fi transportat la Catedrala St. Giles. Multimea a aplaudat…

- Regina Elisabeta a II-a a parasit duminica, pentru totdeauna, Castelul Balmoral din Scoția, reședința sa de vara pe care a iubit-o nespus. Sicriul a fost transportat cu mașina pana la Edinburgh.

- Regina Elisabeta II a Marii Britanii a incetat din viata joi, la Balmoral, in Scotia, la varsta de 96 de ani. Potrivit informatiilor, sicriul cu ramasitele pamantesti ale reginei va fi transportat in urmatoarele zile la Edinburg, unde va fi depus in Palatul Holyroodhouse, resedinta oficiala a monarhilor…

- O noua zi pentru monarhia britanica – Cu omagii și amintiri pentru regretata Regina Elisabeta și indatoriri private și publice pentru noul Rege Carol. La o zi dupa moartea Reginei Elisabeta și pe fondul doliului personal și public, Regele Carol a intrat vineri in lumina reflectoarelor. Noul monarh s-a…

- Regina Elisabeta a doua a murit, la varsta de 96 de ani. Noul rege este Charles, care va avea titulatura de regele Charles al III-lea. Potrivit protocolului, astazi este convocat Consiliul special de ascensiune la tron, in care Charles este declarat noul rege.

- Regina Elisabeta a II-a a murit joi, in castelul Balmoral din Scoția, la 96 de ani. Este cel mai longeviv monarh britanic, suverana aniversand in acest an 70 de ani de domnie, Jubileul de Platina.