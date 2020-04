Regina Elisabeta a II-a, informată constant despre starea de sănătate a lui Boris Johnson Un purtator de cuvand al Palatului a confirmat faptul ca regina este ținuta la curent despre starea de sanatate a premierului. Vestea vine la doar o zi dupa ce monarhul a ținut un discurs despre criza coronavirusului. Boris Johnson a fost confirmat cu coronavirus in urma cu 10 zile, insa a fost internat la Spitalul St. Thomas din centrul Londrei, imediat dupa ce starea de sanatate a acestuia s-a inrautațit. De asemenea, și logodnica insarcinata a premierului susține ca a fost infectata cu coronavirus, insa nu și-a facut testul deoarece știa deja de ce sufera. Datoriile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

