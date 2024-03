Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Dumei de Stat, Camera inferioara a Parlamentului rus, Piotr Tosltoi, ameninta, intr-un interviu acordat postului francez BFMTV, Franta si pe presedintele francez Emmanuel Macron ca rusii ”ii vor omori toti militarii francezi”, in cazul in care vor fi trimisi in Ucraina, o ideea evocata…

- Operatiuni la sol in Ucraina de catre Occident ar putea fi necesare „la un moment dat”, a reafirmat presedintele francez Emmanuel Macron intr-un interviu publicat sambata seara de Le Parisien, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . „Poate ca la un moment dat – nu doresc, nu voi lua initiativa – vor fi…

- Președintele rus Vladimir Putin spune ca reacțiile dure ale omologului francez Emmanuel Macron la adresa Rusiei au legatura cu implicarea Moscovei pe continentul African, in țari unde Parisul avea influența și interese.

- Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a declarat ca militarii din țarile NATO se afla deja in Ucraina, dar nu a precizat despre ce țari e vorba, relateaza Meduza.„Soldații NATO sunt deja prezenți in Ucraina. Și aș dori sa le mulțumesc ambasadorilor acelor țari care și-au asumat acest risc.…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a atras atentia NATO ca nu are sens sa mai nege faptul ca alianța militara condusa de SUA a trimis soldați in Ucraina, scrie duminica, 10 martie, agenția oficiala de presa TASS, potrivit News.ro.,,Nu are rost sa nege in continuare",…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski au semnat vineri seara, la Paris, un acord bilateral de securitate menit sa garanteze un sprijin civil si militar pe termen lung pentru Ucraina in plin razboi cu Rusia, relateaza AFP. Potrivit acordului, Franta se angajeaza…

- Presedintele american Joe Biden a gafat duminica, 4 februarie, in timpul unui discurs rostit in Las Vegas, au relatat Le Figaro și New York Post. Biden a povestit ca in 2021 s-a vazut cu „Mitterrand din Germania”, dupa care s-a corectat și a spus ca „din Franța”, numai ca acum trei ani președintele…