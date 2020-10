Terapia sa cu anticorpi monoclonali REGN-COV2 pentru coronavirus a fost administrata presedintelui Donald Trump saptamana trecuta, dupa diagnosticarea acestuia cu Covid-19. El l-a descris de atunci ca un tratament, chiar daca nu exista inca dovezi stiintifice in acest sens. Regeneron a anuntat miercuri ca ”daca va primi o astfel de autorizatie, guvernul s-a angajat sa puna la dispozitia americanilor dozele, in mod gratuit, si ca isi va asuma distribuirea lor”. In prezent, tratamntul este disponibil pentru 50.000 de pacienti, potrivit Regeneron, care anticipeaza sa ofere in urmatoarele luni doze…