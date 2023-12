Regenerabilele nu fac față. Electricitatea va fi coloana vertebrală a întregului sistem energetic mondial In prezent, investițiile in rețea sunt insuficiente: trebuie sa se dubleze pana in 2030, ajungand la peste 600 de miliarde de dolari pe an. Aceasta creștere este vitala pentru digitalizarea și modernizarea rețelelor electrice. Sistemul energetic global este mai divers și mai complex ca niciodata. Producția de energie regenerabila este variabila, fiind influențata de factori […] The post Regenerabilele nu fac fața. Electricitatea va fi coloana vertebrala a intregului sistem energetic mondial first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

