”Regele tragediei” de la Bollywood a terminat cu epoca de aur a filmului indian

Stiri pe aceeasi tema

- Dilip Kumar, una dintre cele mai mari vedete ale epocii de aur a cinematografiei indiene, a murit miercuri la vârsta de 98 de ani, anunța AFP și CNN, potrivit Agerpres. Alaturi de Dev Anand si Raj Kapoor, Dilip Kumar a fost unul dintre cei trei monstri sacri ai epocii de aur a Bollywood-ului,…

- Presedintele american Joe Biden o va nominaliza pe Amy Gutmann (foto) pentru functia de ambasador al SUA in Germania, au declarat miercuri pentru Reuters doua surse, in contextul in care cele doua tari se reapropie dupa ce relatiile dintre ele s-au deteriorat in timpul fostului lider de la Casa Alba…

- Astazi s-au impinit 12 ani de cand regele muzicii pop, Michael Jackson, a decedat. Artistul s-a stins din viața la 25 iunie 2009, la 50 de ani, chiar in timp ce se pregatea pentru turneul care credea ca ii va relansa cariera. Cauza morții a fost confirmata drept o intoxicație cu propofol, o substanța…

- Premierul pakistanez, Imran Khan, a spus ca tara sa doreste sa fie partenera cu SUA in pacificarea Afganistanului, adaugand insa ca nu va accepta baze americane pe teritoriul sau. Intr-un articol pentru Washington Post, Imran Khan a spus ca, in caz contrar, Pakistanul ar putea fi vizat de teroristi…

- Președintele Vietnamului, Nguyen Xuan Phuc, a avut recent intalniri separate cu noii ambasadori ai Noii Zeelande, Argentinei, Pakistanului și Romaniei care și-au prezentat scrisorile de acreditare. La recepția pentru ambasadorul Romaniei, Cristina Romila, Nguyen Xuan Phuc a spus ca Vietnamul a acordat…

- Cea de-a saptea editie a Festivalului National al Lavandei se va desfasura, pe 26 si 27 iunie, in localitatea Sredno Gradiste din Bulgaria. Acest sat reprezinta o gazda traditionala a sarbatorii. Aici, la poalele Muntilor Sredna Gora, au fost create unele dintre primele plantatii experimentale de lavanda…

- Un autobuz cu pasageri care circula cu viteza s-a rasturnat joi in sudul Pakistanului, facand 14 morti si zeci de raniti, a anuntat politia, citata de DPA. Autobuzul se deplasa spre orasul Peshawar din nord-vestul tarii dupa ce plecase din metropola Karachi si s-a rasturnat in localitatea…