Ce spune Iulia Vântur despre atacul armat asupra casei lui Salman Khan Saptamana aceasta, doi barbați inarmați au tras focuri de arma asupra casei din Bombay a lui Salman Khan. Deși lucrurile ar fi putut fi extrem de grave, nimeni nu a fost ranit, iar pagubele sunt doar de natura materiala. Atat celebrul actor de la Bollywood, cat și familia acestuia, se aflau acasa la momentul atacului. Inca de atunci, cu toții se afla permanent sub protecția poliției. Martora al acestui eveniment nefericit a fost și Iulia Vantur, partenera lui Salman Khan. Conform stirileprotv.ro , aceasta a declarat ca este nevatamata și in deplina siguranța. Și Salman Khan a emis un comunicat… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

