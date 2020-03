Stiri pe aceeasi tema

- Inundatiile au afectat zone extinse din capitala Indoneziei si din imprejurimile acesteia marti, dupa mai multe zile de precipitatii abundente, cateva mii de case avand de suferit de pe urma intemperiilor, informeaza DPA. Inundatii au fost inregistrate in 81 de zone din Jakarta, inclusiv…

- Inundațiile și alunecarile de teren din capitala Indoneziei, Jakarta, dar și zonele inconjuratoare au provocat dezastru. Cel puțin 53 de oameni au decat, in timp ce o persoana se afla disparuta.Aproximativ 175.

- Bilantul deceselor in urma inundatiilor grave si a alunecarilor de teren care au afectat capitala Indoneziei si zonele invecinate in prima zi a acestui an a crescut la 43, a anuntat vineri agentia nationala pentru situatii de urgenta, citata de DPA.Regiuni din Jakarta si din jurul capitalei…

- Ploile torentiale care au lovit capitala Indoneziei si regiunea din jur in noaptea dintre ani au dus la inundatii soldate cu cel putin 9 morti si mii de evacuati, conform unui anunt dat publicitatii miercuri de autopritatile indoneziene, transmite Reuters, scrie agerpres.ro.

- Cu 15 ani in urma, a izbucnit – in largul coastelor Indoneziei – unul dintre cele mai mari cutremure inregistrate vreodata, declanșand un tsunami care a zdrobit [1] comunitați intregi din jurul Oceanului Indian… In 26 decembrie 2004, aproximativ 228.000 de oameni și-au pierdut viața – ca urmare a cutremurului…