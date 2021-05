Stiri pe aceeasi tema

- Ieșenii Bogdan Moțoc și Daniel Florescu, supranumiți și „regii pacanelelor”, au cumparat cu 2,2 milioane de euro, un teren langa fosta cladire Gelsor, din zona Pacurari – Moara de Foc a Iașiului, pun surse din piața. Aparent, noii proprietari vor sa dezvolte un bloc-turn de 15 etaje in zona. Noul proprietar…

- USR PLUS a anunțat miercuri ca l-a exclus din partid pe Cezar Baciu, consilierul care a votat alaturi de consilierii PNL și PMP bugetul municipiului Iași. Bugetul municipiului Iasi pentru anul 2021 a fost adoptat in cadrul sedintei de miercuri a Consiliului Local. La cea de-a treia incercare de a vota…

- Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, spune ca un club de renume din București și-a reluat activitatea fara nici un drept, in ciuda sancțiunilor primite luna trecuta. Primarul spune ca au fost dublate amenzile si confiscate veniturile ilicite obtinute de catre operatorul economic. „Aparent in lumea «intangibililor»…

- Peste 300 de elevi s-au inscris deja in programul "Vacanta activa in Bucuresti", care a fost lansat luni de Primaria Capitalei, potrivit Agerpres. Anuntul a fost facut marti pe pagina de Facebook a PMB. Proiectul se adreseaza parintilor care au copii cu varsta cuprinsa intre 4 si 12…

- Lucrarile de reabilitare a falezei Dunarii din Tulcea au fost realizate in proportie de 25%, au anuntat recent reprezentantii Consiliului Judetean (CJ) pe pagina de Facebook a institutiei. In momentul de fata, se lucreaza pe toate cele sase tronsoane. Pentru executarea lucrarilor au fost efectuate plati…

- Irakianul Tomah Kahled, care deține rețeaua hoteliera Sir din București, vrea sa dezvolte cateva sute de apartamente pe bulevardul Marașești, pe un teren de 8.800 mp, cumparat de firma Dib Com Inter, care aparține omului de afaceri, de la Energo-Reparații in 2017. Documentele cercetate de Puterea.ro…

- Un nou proiect de lege prevede ca Italia, una dintre cele mai afectate state europene in pandemie, sa intre in carantina naționala de Paști. Paștele catolic va incepe anul acesta pe 4 aprilie. Masura este menita sa limiteze raspandirea Covid-19, in contextul in care Italia se confrunta cu o creștere…

- Un pensionar a fost trantit la pamant și incatușat de jandarmi sambata seara langa Palatul Parlamentului din București pentru ca nu purta masca și nu a prezentat actele la control atunci cand a fost chestionat de oamenii legii. Imaginile au fost postate pe Facebook de grupul Federația Romanilor de Pretutindeni…