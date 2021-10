Regele Mihai I, 100 de ani: Momente importante din viaţa suveranului La 20 iulie 1927, dupa moartea regelui Ferdinand (1914-1927), in conditiile in care printul Carol renuntase la tronul tarii, Mihai I a devenit rege al Romaniei, inainte de a implini varsta de sase ani. Date fiind imprejurarile, prerogativele demnitatii regale au fost asumate de o Regenta (1927-1930), in componenta careia intrau unchiul regelui, principele Nicolae, patriarhul Miron Cristea si Gheorghe Buzdugan, presedintele Inaltei Curti de Casatie, potrivit "Dictionar biografic de istorie a Romaniei" (Editura Meronia, 2008). Dupa proclamarea sa ca rege, la 8 iunie 1930, Carol al II-lea, a organizat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- La 18 ani, Ciprian Lupu și-a luat viața aproape de la zero dupa un accident la mare, in urma caruia a ramas in scaunul cu rotile. A luptat din rasputeri pentru a-și reveni, dar nu a putut fi recuperat complet. Dar asta nu l-a impiedicat sa-și urmareasca pasiunea din copilarie: aceea de a conduce o mașina…

- Ministrul demis al Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca media infectarilor in școala este mai mica decat media naționala. Și ca viteza de crestere a numarului de infectari a scazut ușor in aceasta saptamana. Motiv pentru care trecerea in online nu se justifica in toata cazurile, spune ministrul.…

- Societatea are nevoie de valori importante, iar valoarea cea mai mare este data de catre scoala, a afirmat marti rectorul Universitatii Politehnica din Bucuresti, Mihnea Costoiu, care considera ca in Romania s-a pierdut „scara valorilor”. „Poate mai mult ca niciodata societatea divizata de aceasta criza…

- Oameni de afaceri romani din toata lumea au fost impreuna timp de 4 zile la Summitul Repatriot 2021 in București și Sinaia, un eveniment marcat de bucuria de a face lucruri pentru Romania. Evenimentul a fost organizat in condiții de maxima siguranța – toți cei 149 de participanți au deținut certificate…

- Primul centru de vaccinare impotriva COVID-19, destinat elevilor și cadrelor didactice, va fi inființat in București, in cadrul Complexului Educațional Laude-Reut, instituție cu tradiție in invațamantul privat din Romania. Demersul, de maxima importanța in contextul pandemic actual, va fi marcat printr-un…

- La summitul de la Kiev, președintele Ungariei Janos Ader a comparat anexarea Crimeei cu Tratatul de la Trianon, eveniment la care a participat și premierul Floin Cițu fara ca acesta sa schițeze vreo reacție, fara sa-i contracareze spusele președintelui ungar. Cițu și-a motivat lipsa de reacție, marți,…

- Familia regala a anunțat miercuri, decesul Arhiducesei Maria Magdalena a Austriei, ultima fiica a Principesei Ileana a Romaniei. Verișoara a Regelului Mihai I, nepoata a Regelui Ferdinand și a Reginei Maria, aceasta s-a stins din viața la varsta de 81 de ani. Potrivit Casei Regale, fiica a Principesei…

- Arhiducesa Maria Magdalena a Austriei, fiica principesei Ileana a Romanei și a Arhiducelui Anton al Austriei, a murit la varsta de 82 de ani.Mama Arhiducesei Maria Magdalena a Austriei, Principesa Ileana a Romaniei a fost fiica cea mica a Regelui Ferdinand I al Romaniei și a Reginei Maria, dobandind…