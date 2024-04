Stiri pe aceeasi tema

- O pictura uriasa, cu tematica fotbalistica, ce il are in centrul ei pe cel mai bun jucator din istoria fotbalului romanesc, Gheorghe Hagi, actualente managerul tehnic al campioanei Romaniei, Farul Constanta, dar si actionar principal al clubului de pe litoral, a fost realizata la Scoala Gimnaziale nr.…

- Farul Constanta, campioana Romaniei, a obtinut calificarea in play off, dupa meciul din deplasare cu FC Botosani, incheiat la egalitate, 0 0.La final, Gheorghe Hagi, managerul tehnic al Farului, a spus:Obiectivul nostru era sa facem rezultat si sa ramanem pe locul pe care eram. S a implinit si suntem…

- Sambata, 2 martie, Jandarmeria Mobila Constanta va asigura ordinea publica la meciul dintre echipele Farul Constanta si CFR Cluj Partida va incepe la ora 20.00 si se va disputa pe stadionul central al complexului Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagi", din localitatea Ovidiu.Ca de fiecare data, va dorim…

- Sambata, 24 februarie 2024, de la ora 17:00, campioana in exercitiu a Romaniei, Farul Constanta va primi vizita echipei Otelul Galati, intr un meci din cadrul etapei cu numarul 27 din Superliga, sezonul 2023 2024. Duelul direct dintre formatiile pregatite de Gheorghe Hagi si Dorinel Munteanu le gaseste…

- Gica Hagi are o noua afacere . Noua firma a lui Hagi se numește HGH Company SRL și are sediul in sectorul 2 din București. Firma lui Gica a fost inregistrata la registrul comerțului pe 11 ianuarie 2024, potrivit fanatik.ro. Domeniul ales de Hagi este publicitatea. Acest domeniu este unul de miliarde…

- La meciul Farului Constanta cu Dinamo, pierdut cu 0 2 la Ovidiu, camerele TV au surprins in tribunele stadionului de la Ovidiu un copil inlacrimat. Impresionati de amaraciunea micului suporter, cei de la Farul l au cautat pe acesta, facand un apel pe pagina Facebook, si, dupa ce l au gasit, i au facut…

- Asociatia Fotbalistilor Amatori si Nonamatori AFAN si a desemnat, astazi, 9 februarie 2024, laureatii sezonului 2022 2023.La finele unui campionat fabulos, in care si a condus echipa, Farul Constanta, spre castigarea titlului de campioana, managerul tehnic al formatiei de pe litoral, Gheorghe Hagi,…

- Aflata pe locul patru in ierarhie, Farul Constanta este in ascensiune in clasament, dupa ce, asemenea FCSB, au castigat ambele meciuri jucate in noul an. Arena Nationala din Bucuresti gazduieste luni, 5 februarie 2024, de la ora 20.00, derby ul etapei a 24 a a Superligii 2023 2024, dintre vicecampioana…