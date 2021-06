Stiri pe aceeasi tema

- Avem oameni valoroși, contemporani cu noi, oameni de care imi e tare drag sa vorbesc, acești oameni pun suflet in tot ce fac, au daruire și determinare, vin cu inima deschisa spre frumos. Șezatorile sunt locuri unde ai șansa sa cunoști astfel de oameni, talentați, plini de viața. Un astfel de om este…

- FOTO| Veteranul de razboi Rusu Aurel, sarbatorit la implinirea varstei de 100 de ani: Cum a supraviețuit unei ambuscade de tancuri și anilor de prizonierat Veteranul de razboi Rusu Aurel din satul Tauni, judetul Alba a fost sarbatorit la implinirea venerabilei varste de 100 de ani, de catre reprezentanții…

- "Ducele de Aosta, In Memoriam Majestatea Sa Custodele Coroanei si ASR Principele Radu au aflat cu nespusa tristete de trecerea la cele vesnice a Altetei Sale Regale Principele Amedeo de Savoia, Duce de Aosta.Principele Amedeo de Savoia, al V lea Duce de Aosta, s a nascut la 27 septembrie 1943 la Florenta,…

- Biroul de presa al Gruparii de Jandarmi Mobila „Regele Ferdinand I" Targu Mureș a anunțat, printr-un comunicat remis luni, 31 mai, pe pagina de Facebook a instituției, ca reprezentanți ai unitații de jandarmi, precum și membri ai poliției din cadrul Agenției Naționale Antidrog–Centru Regional de Prevenire,…

- Familia Regala a sarbatorit Ziua Europei la Savarsin, unde duminica au fost organizate evenimente cu public, iar numerosi vizitatori din toata tara au fost prezenti, dornici sa vada Castelul Savarsin, parcul care il inconjoara sau Muzeul Automobilului, unde sunt expuse vehicule ale Regelui Mihai I,…

- Domeniul Savarșin, reședința privata a Familiei Regale in Romania, a fost deschis pentru prima oara publicului. Vizitatorii pot veni in fiecare sfarșit de saptamana, de acum și pana in octombrie. Castelul ramane deocamdata accesibil doar familiei regale, insa turiștii se pot plimba in parc, pot vedea…

- Dupa aproape doua decenii, Romania incepe retragerea militarilor din Afganistan. Ministrul Apararii Nicolae Ciuca afirma ca Armata Romana si-a indeplinit toate misiunile. In 2002, 405 militari romani au fost dislocați in prima actiune de lupta a Armatei Romane in afara frontierelor nationale dupa cel…

- Mihai Madalin Pohace, un tanar locotenent al Armatei Romane rapus de o boala cumplita, e inmormantat miercuri, la Pitesti, alaturi de fratele sau geaman, Catalin, militar si el, mort in urma cu trei ani, pe mare.