Sam Bankman-Fried , care a fost arestat sub acuzația de frauda anul trecut, dupa prabușirea companiei sale de criptomonede FTX, trebuie sa aștepte judecarea in spatele gratiilor, a ordonat un judecator american, relateaza BBC. Tanarul de 31 de ani a fost incatușat in instanța, in timp ce mama sa il privea in lacrimi dupa decizie. Judecatorul Lewis Kaplan a fost de acord cu procurorii care l-au acuzat pe Bankman-Fried ca a incercat sa influențeze martorii care se așteptau sa depuna marturie impotriva lui. El a negat afirmațiile. Arestat apoi eliberat Tanarul de 31 de ani a fost arestat in decembrie…