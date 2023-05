Regele Charles, care a implinit 74 de ani in luna noiembrie, și-a dedicat intreaga viața tronului Marii Britanii. Chiar daca are o poveste controversata, acesta a avut apariții impecabile in public, inca de la varste fragede.Povestea de viața a acestuia a ajuns subiectul mai multor filme și documentare și casatoria lui cu prințesa Diana a starnit o mulțime de controverse. Deși s-a casatorit cu Diana - cea supranumita Prințesa Inimilor - a trait mereu cu o dragoste uriașa fața de Camilla. De multe ori, Diana a invinovațit-o pe Camila pentru mariajul eșuat pe care l-a avut cu prințul Charles.Charles…