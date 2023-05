Regele Charles pierde o parte din Commonwealth chiar înainte de încoronare Prim-ministrul din Belize, Johnny Briceno, a criticat dur refuzul lui Rishi Sunak de a-si cere scuze pentru rolul Marii Britanii in comertul transatlantic cu sclavi si a declarat, chiar inainte de incoronarea Regelui Charles, ca este “destul de probabil” ca Belize sa fie urmatorul membru din Commonwealth care va deveni republica, relateaza The Guardian. Luand cuvantul in capitala tarii, Belmopan, Briceno a sustinut ca guvernul britanic are responsabilitatea morala de a-si cere scuze pentru atrocitatile sclaviei si s-a alaturat apelurilor lansate in Caraibele anglofone pentru reparatii financiare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

