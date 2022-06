Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul Romaniei la Eurovision, WRS, va evolua, joi, in semifinala a doua a concursului cantecului european, organizat la Sala Pala Olimpico din Torino. Artistul va intra in concurs al treisprezecelea, cu piesa "Llamame". In semifinala a doua mai urca pe scena reprezentantii Australiei, Georgiei,…

- Ministrii de externe din Estonia, Eva-Maria Liimets, Letonia, Edgars Rinkevics, Lituania, Gabrielius Landsbergis, si Polonia, Zbigniew Rau, si-au exprimat vineri la unison, in cadrul unei reuniuni desfasurate la Riga, dorinta ca statele lor sa beneficieze de o mai mare prezenta a NATO.

- Ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, a asigurat, miercuri, statele baltice de sprijinul Berlinului in fata unei posibile amenintari din partea Moscovei, transmite dpa, citata de Agerpres. NATO va „proteja fiecare colt de teritoriu, impreuna”, a afirmat Baerbock dupa o intalnire cu omologul…

- Tarile baltice au incetat sa mai importe gaze naturale rusesti care "nu au mai fost furnizate in Letonia, Estonia si Lituania de la 1 aprilie", a indicat sambata seful companiei letone de stocare Conexus Baltic Grid, noteaza AFP.

- Rusia expulzeaza 10 diplomați din Lituania, Letonia si Estonia, ca reactie la masuri similare aplicate de cele trei tari baltice, in contextul tensiunilor generate de invazia in Ucraina, scrie Le Figaro.

- NATO va desfasura patru noi grupuri de lupta in Bulgaria, Romania, Ungaria si Slovacia, pentru a-si consolida apararea pe flancul sau estic contra Rusiei, a anuntat miercuri secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, informeaza AFP, Reuters si dpa. ”Liderii NATO vor decide la summitul…