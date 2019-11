Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Interne a transmis, duminica, ca deja s-a intocmit un dosar penal si s-au acordat amenzi in urma unor incidente in primul tur la alegerile prezidentiale.Au fost inregistrate 66 de sesizari, cele mai numeroase in Dolj (11), Giurgiu, Mehedinti, Bucuresti. Jumatate nu s-au confirmatCele…

- "Traficul este cea mai mare problema a noastra. Un oraș construit pentru un milion de cetațeni. Suntem peste 4 milioane dupa toate studiile", a declarat Gabriela Firea, intr-un interviu pentru DC News. Bogdan Chirieac: "Doamna, sunteți sigura? Eram 2 milioane!" "Sunt foarte sigura.…

- Odata cu apropierea datei prevazute pentru retragerea Regatului Unit dinUniunea Europeana, tot mai mulți europeni vor sa ramana in Marea Britanie, arata statisticile publicate, miercuri, de guvernul britanic. Cei mai numerosi solicitanti sunt polonezii, romanii si italienii. Cetațenii UE care locuiesc…

- Oficialul a explicat ca persoanele in aceasta situatie vor fi deportate chiar daca indeplinesc toate criteriile pentru a primi un permis de sedere. Ministerul de Interne de la Londra a transmis ca 1,8 milioane de europeni s-au inregistrat deja in Sistemul de inregistrare a cetatenilor din Uniunea Europeana…

- Marea Britanie va deporta cetațenii UE care nu au aplicat la timp pentru a primi statut de ședere in Regatul Unit dupa Brexit, a declarat Brandon Lewis, adjunct al ministrului britanic de Interne, citat de postul BBC News.Citește și: Marcel Ciolacu da carțile pe fața: Sfarșitul PSD a fost…

- Cei mai numerosi solicitanti sunt polonezii, romanii si italienii. La sfarsitul lui septembrie, numarul total de cereri primite era de peste 1,8 milioane (1.860.200), dintre care 520.600 in septembrie. Acest lucru arata o 'neliniste', dupa parerea lui Nicholas Hatton, fondatorul Asociatiei The3Million,…

- ''Cu totii vrem un acord, dar deocamdata guvernul britanic nu a prezentat propuneri concrete sau credibile de inlocuire a plasei de siguranta'' (mecanismul asa-numit de backstop''), a declarat seful diplomatiei irlandeze, Simon Coveney, referindu-se la clauza prin care sa se mentina deschisa frontiera…