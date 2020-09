Regatul Unit cere mai mult realism din partea Uniunii Europene la reluarea negocierilor pentru Brexit

Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit a invitat Uniunea Europeana sa demonstreze mai mult 'realism' pentru reluarea, marti, a negocierilor dificile cu privire la relatia lor in perioada post-Brexit, afirmand totodata ca isi accelereaza pregatirile in vederea unui 'no-deal', informeaza France Presse.

- Marea Britanie si Uniunea Europeana au ridicat tonul luni, cu o zi inaintea reluarii negocierilor asupra relatiei post-Brexit, Boris Johnson amenintand sa se retraga din discutii la mijlocul lui octombrie si pregatindu-se, conform Financial Times, sa revina asupra anumitor angajamente din trecut, relateaza…

- Regatul Unit nu va deveni ''un stat-vasal'' al Uniunii Europene, indiferent care va fi acordul comercial post-Brexit încheiat cu cei 27, a afirmat duminica negociatorul britanic David Frost, citat de AFP și Agerpres."Nu vom fi un stat-vasal", a declarat oficialitatea…

- David Frost, negociatorul britanic in problema Brexit-ului a afirmat, duminica, intr-un interviu acordat prestigioasei publicații Mail on Sunday, ca Regatul Unit nu va deveni „un stat-vasal” al Uniunii Europene. Afirmația a fost facuta in contextul in care negocierile cu UE, care stagneaza, se apropie…

- Ministrii francez si german pentru afaceri europene si-au exprimat sambata regretul fata de absenta unor progrese semnificative in negocierile dintre Uniunea Europeana si Londra privind relatiile post-Brexit, ei lansand in acelasi timp un apel la respectarea regulilor europene, transmite AFP. ''Absenta…

- Aproape 600.000 de cetățeni români au aplicat și obținut statutul de "settled", care le permite să rămână în Marea Britanie post-Brexit. Procedura e simplă, se poate face online, dar ea trebuie completată până cel târziu pe 30 iunie 2021.În Regatul Unit trăiesc aproximativ 4 milioane…

- Conducatorii institutiilor europene au convenit impreuna cu premierul britanic Boris Johnson sa faca bilantul negocierilor cu privire la viitoarea relatie dupa Brexit a Uniunii Europene cu Regatul Unit la 15 iunie, a anuntat presedintele Consiliului European, relateaza AFP potrivit news.ro.Aceasta…

- Liderii institutiilor europene au convenit cu prim-ministrul britanic Boris Johnson sa discute pe 15 iunie, prin videoconferinta, despre stadiul negocierilor privind relatia post-Brexit intre cele doua parti, a anuntat joi pe Twitter purtatorul de cuvant al Consiliului European, relateaza AFP. Aceste…