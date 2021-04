Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a condamnat o noua noapte de violente petrecute in Irlanda de Nord, in care manifestantii au aruncat cocteiluri Molotov si un autobuz a fost incendiat la Belfast miercuri spre joi.

- Comisia Europeana a anuntat luni ca a lansat doua proceduri pentru incalcarea acordului de Brexit de catre Regatul Unit, dupa anuntarea de catre Londra a unei amanari unilaterale a anumitor controale vamale in Irlanda de Nord, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Guvernul britanic a anuntat pe…

- Boris Johnson acuza Uniunea Europeana ca pune sub semnul intrebarii Acordul de la Belfast și principiile procesului de pace din Irlanda de Nord, in contextul „razboiului vaccinurilor”, a mecanismului de control pe care blocul european vrea sa il impuna la granița și tensiunilor post-Brexit dintre cele…

- Uniunea Europeana a condamnat „foarte ferm” marti „orice amenintare de violenta” impotriva persoanelor insarcinate sa efectueze controalele vamale in Irlanda de Nord, introduse in urma Brexit-ului. Autoritatile locale au intrerupt luni seara controalele sanitare si veterinare in porturile Belfast si…

- Controalele fizice introduse in provincia britanica Irlanda de Nord ca urmare a Brexit-ului au fost suspendate luni in porturile Belfast si Larne, dupa amenintari la adresa personalului responsabil cu efectuarea lor, transmite AFP. Comunitatea locala din Mid si East Antrim Borough a anuntat…

- In prezent, cea mai mare ingrijorare este data de tulpina sud-africana, urmata de cea depistata in Brazilia. ”Dinamica acestui virus, care este deosebit de crescuta, determina apariția unor mutații. Unele nu au o importanța deosebita in ceea ce privește eficacitatea vaccinurilor, dar altele pot avea. Tulpina…

- Dovezile științifice de pana acum cu privire la noua varianta de coronavirus care a aparut in Regatul Unit sugereaza ca aceasta ar fi mai mortala decat varianta obișnuita, spune prim-ministrul țarii, Boris Johnson, conform BBC.

- Intr-o scrisoare trimisa ministrului Cancelariei primului ministru, Michael Gove, RHA afirma ca unele sectoare ”au probleme enorme” cu noile reguli, complexe, la numai o saptamana si ceva dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. In timp ce Marea Britanie nu mai face parte din piata unica si…