Stiri pe aceeasi tema

- In luna iunie 2023, peste 250 de familii de refugiați ucraineni din Moldova au primit pachete cu produse alimentare. Astfel, prioritatea a fost acordata refugiaților care sunt adapostiți de familii de moldoveni din Chișinau, Strașeni și Anenii Noi. Acest proiect este implementat de catre YMCA Moldova…

- Un aradean in varsta de 66 de ani a fost depistat de polițiști in Piața Mihai Viteazul, in timp ce oferea spre vanzare 200 de... The post Aradean prins cu 200 de pachete de țigari de contrabanda in Piața Mica. A primit o amenda de peste 100.000 lei appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Foarte putini medici vor sa discute despre sprijinul financiar pe care l-a oferit Romania refugiatilor ucraineni. Ne-am lovit de aceasta reticenta cu uimire: nu ni s-a mai intamplat niciodata pana acum, in cele peste doua decenii de cand facem jurnalism, sa fim refuzati sau de-a dreptul ignorati de…

- YMCA Moldova a oferit pachete cu produse alimentare pentru beneficiarii Asociației Invalizilor din Sectorul Ciocana a orașului Chișinau. Astfel, de acest suport beneficiaza invalizi de diferite graduri, dar și refugiați ucraineni care sunt conectați la serviciile acestei organizații. Menționam ca lunar,…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența anunța ca vineri incepe plata sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu refugiații ucraineni din Romania.Inspectoratul General pentru Situații de Urgența anunța ca „incepe plata sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu hrana și cazarea cetatenilor…

- Refugiații ucraineni care doresc sa intre in țara noastra cu animale de companie trebuie sa faca din nou, de luni, dovada vaccinarii acestora. Potrivit Autoritații Naționale Sanitar-Veterinare, Romania renunța, in acord cu celelalte state vecine Ucrainei, la excepția instituita in anul 2022 și cere…

- Președintele brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, a incercat sa-și justifice afirmațiile controversate legate de razboiul din Ucraina in timpul unei vizite oficiale in Portugalia, sambata. Lula spune ca „rezultatul cel mai bun pentru toata lumea este sa fie pace in Ucraina” și ca nu vrea „sa ia partea…

- Pregatirile sunt in toi și in casele temporare a refugiaților ucraineni din județul Mureș pentru a celebra Sfintele Sarbatori. Fiecare familie este cu gandul la adevaratul camin, cel pe care l-au parasit din cauza razboiului, marturisește Marius Dumitrescu, coordonatorul rețelei MureșHub: Prin definiție…