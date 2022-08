Vicepreședintele Guvernului Regional al regiunii Kamceatka, Roman Vasilevsky, a anunțat ca va trimite delegație in teritoriile limitrofe cu Ucraina pentru a invita refugiați din aceasta țara, mai ales cei din așa zisele republici Donetsk și Lugansk, sa lucreze la intreprinderile agricole din peninsula, anunța agenția de presa rusa TASS . Roman Vasilevsky, vicepreședintele guvernului regiunii, a anunțat acest lucru luni in cadrul unei ședințe operaționale, specificand ca in principiu cauta specialiști in domeniul agriculturii. „Din pacate, avem inca o problema cu personalul din agricultura. In…