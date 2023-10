Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, precizeaza ca Strategia nationala de sanatate 2023 - 2030, adoptata vineri de catre Guvern, vizeaza dezvoltarea programelor preventive si un rol mai important pentru serviciile ambulatorii.Rafila a mentionat ca Strategia de sanatate 2023-2030 este corelata cu…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat ca plata medicilor din sistemul de sanatate din Romania este mult peste salariul mediu din aceasta tara, in conditiile in care, in orice tara, salariile sunt raportate la un salariu mediu, potrivit news.ro.Alexandru Rafila a fost intrebat, vineri, intr-o…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca testarea antidrog a elevilor in școli a fost respins de specialistii din grupul de lucru constituit pentru a analiza fenomenul consumului de droguri. Acesta a explicat ca testarea va avea loc intr-un centru specializat."Am facut un grup tehnic cu…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca daca refuzi sa iti faci datoria ca medic, nu discutam despre malpraxis, ci despre altceva si a mentionat ca doreste sa existe o autoritate la nivel national care sa verifice modul in care se acorda serviciile medicale.“Malpraxis inseamna ca tu…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat ca este important sa nu existe conflicte de interese, fie ca ele sunt de natura legala sau morala, in urma alegerilor care vor avea loc in colegiile medicilor. Rafila a explicat ca exista adevarate rețele de familie in organismele de conducere ale medicilor,…

- Ministrul Sanatatii a criticat Colegiul Medicilor ca nu s-a implicat dupa cazul de la Botosani, unde o femeie gravida dupa ce nu a primit ingrijiri medicale.”Dupa ce s-a intamplat la Botosani, ne-am intalnit cu toate institutiile care au diverse responsabilitati in administrarea actului medical, mai…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila , s-a referit la sistemul de sanatate din Romania ca avand doua viteze: pe de-o parte sunt medicii care vin de acasa, din timpul lor liber pentru a salva veti, pe de alta parte sunt medicii care refuza sa consulte pacientii. Alexandru Rafila afirma ca va schimba…