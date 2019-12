Accident cu o victima incarcerata la Nistru

Luni, 2 decembrie, in jurul orei 14.00, in localitatea Nistru (langa pod spre lac) a avut loc un accident rutier. A fost implicat un autoturism, rezultand o victima incarcerata. Informatii furnizate de ISU Maramures. Vlad HERMAN The post Accident cu o victima incarcerata la Nistru appeared first on ZiarMM . [citeste mai departe]