- Potrivit site-ului de specialitate Deadline, Reese Witherspoon si studioul Metro-Goldwyn-Mayer sunt foarte aproape sa incheie un acord pentru a realiza partea a treia a comediei Blonda de la drept .

- Actrita americana Reese Witherspoon si studioul Metro-Goldwyn-Mayer sunt foarte aproape sa finalizeze un acord pentru a realiza partea a treia a comediei „Blonda de la drept/ Legally Blonde” (2001). Intenția noului proiect ar fi de a celebra puterea femeilor.

- Victoria Lopyreva, o blonda superba, fosta Miss Rusia 2003, ar fi noua femeie din viața lui Putin, scrie presa americana. Speculațiile vin dupa ce președintele rus ar fi avut un cuvant de spus in desemnarea acesteia ambasador oficial al Cupei Mondiale FIFA 2018, scrie Page Six. Lopyreva traiește pe…