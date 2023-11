Firma de brokeraj TD Cowen si-a redus estimarea cheltuielilor de sarbatori din SUA la o crestere de la 2% – 3%, de la 4% – 5%, anticipand stagnarea traficului de cumparatori de Black Friday. In conditiile in care multi consumatori sunt presati de inflatia persistenta si ratele ridicate ale dobanzilor, cheltuielile de sarbatori din SUA sunt asteptate sa creasca in cel mai lent ritm din ultimii cinci ani. Majoritatea comerciantilor mari si-au redus angajarile sezoniere. Un record de 130,7 milioane de oameni sunt asteptati sa faca cumparaturi in magazine si online in SUA de Black Friday, estimeaza…