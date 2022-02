Reduceri de 70% la vacanțele all inclusive: Delta pentru seniori și Delta pentru toți Specialiștii in turism estimeaza ca pachetele de servicii turistice se vor scumpi cu 25 – 40% in sezonul estival 2022, din cel putin trei motive : 1) creșterea prețurilor la energie, dublata de inflație, 2) reintroducerea voucherelor de vacanța 3) relaxarea restricțiilor covid 19. Sejur cu totul inclus, la un preț preferențial – de la 529 lei/pers Vestea buna insa vine prin intermediul celor doua programe sociale, Delta pentru toți și Delta pentru seniori, care inca au prețuri foarte mici! Sejururile de 3 zile/ 4 nopți și 4 zile/5 nopți sunt gandite sa ofere turiștilor absolut toate serviciile… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

