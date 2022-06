Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, ordonanta de urgenta prin care Executivul instituie o compensare de 50 de bani pentru fiecare litru de carburant. Ministrul Energiei a precizat ca 25 de bani vor fi suportati de la bugetul de stat, in timp de restul de 25 de bani reprezinta o reducere voluntara…

- Benzinarii din Romania nu vor fi obligați sa reduca prețul la pompa pentru consumatori. Este informația pe care a clarificat-o ministrul Economiei, Virgil Popescu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, spune ca benzinariile vor aplica ordonanța privind reducerea prețului la carburanți cu 50 de bani pe litru și ca Romania va avea astfel cel mai mic preț din UE, dupa Ungaria. Totuși, a spus ministrul la Digi24, nu exista unei penurii de benzina și motorina, deoarece…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, sambata, la emisiunea "In fața ta", ca prin legea offshore a crescut increderea investitorilor și ca Romania intra in linie dreapta pentru independența energetica. In legatura cu faptul ca Romgaz a cumparat participația ExxonMobil din perimetrul Marii…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, este de parere ca pretul gazului natural este unul nejustificat de mare si ca acesta este mentinut la actualul nivel prin "jocuri de piata". Popescu este sceptic cu privire la o scadere a pretului gazelor naturale atata timp cat exista o dependenta fata de Rusia si…

- Masura prezentata de Ministerul Finanțelor, de subvenționare cu 50 de bani/litrul de carburant, nu este de ajuns, susține Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR), fiind insuficienta in raport cu marimea și nevoile.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a avut joi o intalnire cu omologul sau din Azerbaidjan, Parviz Shahbazov, printre subiectele abordate numarandu-se proiectul cablului submarin pentru transportul energiei electrice, aprovizionarea cu gaze naturale si colaborarea in domeniul energiei verzi, informeaza…

- „Pana acum se discuta de securitatea energetica, insemna ca avem de unde sa aducem, oricand. (...) Romania vrea mai mult decat atat, pentru ca poate, are resurse si poate: independenta care inseamna si securitate, dar inseamna sa isi si sustina consumul din productia proprie. Asta imi doresc pentru…