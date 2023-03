Redevență record de aproape patru tone de grâu la hectar la ADS și dosar la DNA. Bilanț pe luna martie Redevența record la Agenția Domeniilor Statului la licitațiile organizate in martie. Astfel, in cazul unui teren de circa 60 ha din județul Mehedinți, s-a ajuns la aproape 4 tone de grau la hectar pe an. In același timp, in cazul licitației de la Baneasa-Giurgiu, care s-a lasat cu arestarea unui director din Agenție, s-a atins un nivel de 3.075 kg/ha/an. „Niciodata in istoria acestei instituții nu s-au desfașurat licitații ce s-au incheiat cu asemenea arende, intenția ADS fiind sa utilizeze tot terenul pe care Statul Roman il deține prin administrarea Agenției Domeniilor Statului”, a anunțat Agenția… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

